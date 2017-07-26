Бомба в Семёновском озере уничтожена. Специальная операция прошла в штатном режиме

Артем Дашевский.

В полдень специалисты Северного флота уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной, которую нашли недалеко от берега в Семеновском озере. Спецоперация для Мурманска уникальная. Все подробности у моей коллеги - Анастасии Ярославской.

"Взрыв прогремел ровно в полдень, четко по плану. Авиабомба, найденная несколько дней назад на Семеновском озере, уничтожена.

"Уважаемые жители, просьба покинуть свои квартиры, подойти к автобусам для транспортировки пункта временного размещения. - Я гость вашего города".

Это не первая и вряд ли последняя находка времен Великой Отечественной войны, но впервые специалисты подорвали ее под водой — на месте, в черте города, впервые с эвакуацией жителей. Операция — от начало до конца — для Мурманска беспрецедентная. Мало того, что боеприпас квалифицирован по 3-й степени, то есть как самый опасный. Он ржавел на дне более 70 лет, поэтому работа почти вслепую. В мутной воде корпус почти не виден, в каком состоянии ее взрывать — не понятно. Единственное решение — взрывать, где есть. Военные с самого начала были уверены — риски минимальные, тем не менее из зоны возможного поражения эвакуировали всех жителей — 3,5 тысячи человек. В списке тех, кто не мог выехать самостоятельно составили накануне. Участковые сутки обходили каждую квартиру. Люди на ситуацию реагировали крайне спокойно, хотя все знали — это не учение, а опасность действительно существует, обошлось. Сейчас все потихоньку возвращаются в квартиры. Оцепление снято, операция завершена. Направленный взрыв, как заявили специалисты, прошел идеально — бомба разрушена".