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26.07.2017 15:45

Прокуратурой Печенгского района поддержано государственное обвинение в отношении жителя г. Заполярный, осужденного к длительному сроку лишения свободы

Сотрудниками прокуратуры Печенгского района в суде поддержано государственное обвинение в отношении мужчины, совершившего преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности сметь потерпевшего.

Как установлено судом, в ноябре 2016 года в одной из квартир г. Заполярный северянин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес потерпевшей К. множественные удары руками и ногами по голове, телу и конечностям, а также не менее двух раз ударил её о дверной косяк, отчего потерпевшей были получены телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью, от которых она спустя непродолжительный период времени скончалась.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, приговорил мужчину за данное преступление к 12 годам 6 месяцам лишения свободы, которые он проведёт в колонии особого режима.
Приговор в законную силу не вступил.

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