Сегодня - День парашютиста в России

Ежегодно 26 июля в нашей стране отмечается, пока неофициально, праздник советских и российских профессионалов и любителей парашютного спорта — День парашютиста. 26 июля 1930 года группа советских летчиков-парашютистов во главе с Б.Мухортовым и под руководством Л.Минова впервые совершила под Воронежем серию прыжков с самолетов. Это событие положило начало массовому развитию парашютизма в СССР. Парашютный спорт увлекает и советских женщин. 14 июля 1931 года впервые в СССР совершила прыжок с парашютом советская женщина В.Кулешова. Несколько позже, 19 августа, совершили прыжки с парашютами В.Федорова и А.Чиркова. Первый парашют был разработан, сконструирован и испытан техником-самоучкой Глебом Котельниковым, которого не оставляли равнодушным трагические исходы в авиационных полетах. Осознавая важность дела, Котельников продолжает работу и в 1923 году создает новую модель ранцевого парашюта «РК-2», а позднее модель парашюта «РК-3» с мягким ранцем, который 4 июля 1924 года был запатентован. В том же 1924 году Котельников изготавливает грузовой парашют «РК-4» с куполом диаметром 12 метров. На этом парашюте можно было опускать груз массой до 300 килограммов. В 1926 году Котельников передает все свои изобретения Советскому правительству. В конце 1929 года по решению партии и правительства парашюты стали обязательными для авиации и воздухоплавания. Сегодня в России парашютные прыжки с самолетов, аэростатов и других летательных аппаратов исчисляются десятками тысяч, а парашюты применяются в авиации, армии, спорте и других сферах жизнедеятельности человека. Также проводится немало соревнований по парашютному спорту.

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