На дорогах Мурманской области за сутки в ДТП пострадал 1 человек

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы.

25 июля примерно в 16 часов 10 минут в Мурманске на проспекте Кирова, водитель, управляя автомобилем «Киа», при повороте налево допустил наезд на пешехода. Женщина переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия 53-летняя пострадавшая обслужена амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1362 нарушений Правил дорожного движения.

30 нарушений допущено пешеходами, 5 – несовершеннолетним участником дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 7 водителей.

Выявлено 3 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 936 нарушений ПДД. 5 водителей был задержан за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 34 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.-

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области