Театрализованные представления и дискотеки, караоке и конкурсы уличных рисунков. В Мурманске открылась третья смена летних пришкольных лагерей

Яков Осетров.

В Мурманске открылась третья смена летних пришкольных лагерей. В этом году плата родителей за путёвку осталась прежней - чуть больше тысячи рублей. За весь сезон организованно отдохнут 1740 юных горожан, а в третьей смене их 360. Разнообразить досуг помогут походы в библиотеки, океанариум, кинотеатр. Десятки увлекательных программ готов предложить верный друг школьников - областной Дворец культуры Кирова. Театрализованные представления и дискотеки, караоке и конкурсы уличных рисунков.

Методист областного Дворца культуры и народного творчества им. Кирова Яна Анисимова: "Веселиться, отрываться, и естественно, мы в этом им всячески помогаем. Каких-то конфузов никогда не было, всегда отличное, задорное, весёлое настроение".

К юбилею самой "Кировки" разработана новая квест-игра, участникам которой обещают открыть Дворцовые тайны. Большую программу готовят воспитатели. Помимо развлекательных - познавательные и патриотические мероприятия. Такие, как День российского флага, например. Юных учёных ждёт музей занимательных наук. Натуралистов - зоологический уголок и зимний сад. Ребята мечтают о походах с песнями у костра и надеются на хорошую погоду.

Педагог-воспитатель Елена Майсей: "Уже немножко грустно, что скоро в школу, но, тем не менее, дети довольны. Мы идём к кинологам, которые показывают возможности питомцев, и естественно, прививаем любовь к природе. У нас есть много мероприятий, направленных на улицы, памятники нашего города, а также встречи с интересными людьми. Очень интересно у нас".