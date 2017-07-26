Библиотекари познакомят дошкольников с миром животных

27 июля в 10.40 в секторе «Мир необыкновенных книг» Мурманской областной детско-юношеской библиотеки (г. Мурманск, ул. Буркова д.30) состоится литературно-познавательное мероприятие «В гости к зверятам».

Воспитанники младшей группы ДОУ № 93 в игровой форме познакомятся с самыми разными животными. Маленькие читатели отгадают загадки об обитателях леса, сделают разминку, поиграют в игры на развитие памяти и внимания, узнают необыкновенные факты о животных, вспомнят русские народные сказки, главными героями которых стали лесные жители, и выполнят творческое задание.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области