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26.07.2017 14:20

Пресечена очередная попытка проноса на территорию исправительного учреждения запрещённых предметов

При проведении досмотра автомобиля на контрольной площадке мурманской исправительной колонии №17 сотрудники учреждения обнаружили прозрачный пакет, который был спрятан в салоне автотранспортного средства под крышкой от блока предохранителей. В данном пакете находились серебряные изделия 925 пробы, общая масса которых составила 25,4 г.

В отношении гражданского лица был составлен акт об административном правонарушении. Материалы по данному факту и изъятые предметы переданы в судебный участок Ленинского округа. В соответствии со ст.19.12 КОАП РФ правонарушителю грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.
По информации, опубликованной на официальном сайте ведомства, Минюстом России подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 2.5 и 19.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
Предлагается существенно увеличить размер штрафа за пронос запрещенных предметов и продуктов в следственные изоляторы и колонии. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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