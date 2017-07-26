В столице Заполярья члены областной межведомственной комиссии по оценке эффективности работы органов местного самоуправления начали подводить итоги за год

Яков Осетров.

Сегодня в Мурманске члены областной межведомственной комиссии по оценке эффективности работы органов местного самоуправления начали подводить итоги за год. Оценивали не конкретных чиновников, а работу муниципалитетов в целом. 41 показатель, 9 сфер. В том числе - развитие малого с среднего бизнеса и привлечение инвестиций, обеспеченность людей жильём и качество услуг ЖКХ, состояние дорог местного значения, доступность: образования, культуры, физкультуры и спорта.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Сводный доклад базируется на представленных докладах глав администраций городов, округой и районов, а также данных, полученных в ходе проведения опросов населения. На основании сводного доклада будет сформирован рейтинг муниципальных образований".

Эффект такой работы очевиден: она помогает формировать конкурентную среду между муниципалитетами и позволяет увидеть провалы и слабые места в работе чиновников, заставляя их устранять недостатки. Передовиков же поощрят. Лидеры рейтинга смогут подать заявки на гранты областного правительства и потратить полученные деньги на развитие своих территорий - в соответствии с запросами людей. В прошлый раз победили Мурманск, ЗАТО Александровск и Кольский район. Имена новых героев станут известны в ближайшее время.

Министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова: "Хочу отметить, что победители предыдущих лет направили деньги на приобретение оборудования для детских спортшкол, на ремонты и первоочередные мероприятия по формированию социальной инфраструктуры - это небольшие, но необходимые для муниципалитетов средства, которые являются дополнением в их деятельности".