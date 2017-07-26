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26.07.2017 13:00

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» занял место в парадном строю на Североморском рейде

Сегодня тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» занял место в парадном строю кораблей Северного флота на Североморском рейде Кольского залива.

С постановкой на рейд флагмана Военно-морского флота России парадный строй надводных кораблей и подводных лодок Северного флота, которые примут участие в параде кораблей в День Военно-Морского флота России, сформировался полностью.
На Североморском рейде свои позиции заняли ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Верхотурье», атомный подводный ракетный крейсер «Орёл», большая дизель-электрическая подводная лодка «Калуга», большой десантный корабль «Кондопога», малый ракетный корабль «Рассвет», малые противолодочные корабли «Снежногорск» и «Брест», морской тральщик «Машинист», базовые тральщики, пограничный сторожевой корабль «Полярная звезда» погрануправления ФСБ России по западному арктическому району.
Сегодня же на Североморском рейде состоится репетиция парада кораблей и эпизодов военно-спортивного праздника.
Всего в военно-спортивном празднике примут участие около 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота. Надводные корабли, подводные лодки Северного флота продемонстрируют различные элементы тактических действий по своему предназначению.

Пресс-служба Северного флота
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