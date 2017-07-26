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26.07.2017 12:48

"Будущее делаем сегодня". К дню рождения Мурманской области

Мурманская область на пороге юбилея. В мае региону исполнится 80 лет. За минувшие десятилетия он прошел путь, который не каждому под силу и 21 век - не исключение. В эпоху бесконечных перемен главное достижение последних 5 лет - сохранение стабильности. Субъект вошел в ТОП-20 лучших территорий по социально-экономическим показателям. Горно-промышленному комплексу, по-прежнему, принадлежит ведущая роль в экономике края. Арктическое направление - приоритет развития Кольского Севера, связанный с перспективами обновления атомного ледокольного флота и использованием преимуществ незамерзающего Мурманского порта. 79 лет для региона, по историческим меркам, возраст юный и многообещающий. О достижениях северян и планах - в спецпроекте ГТРК "Мурман", посвященном настоящему и будущему Мурманской области.
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