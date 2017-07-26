Артем Дашевский.

В Мурманске саперы уничтожили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Напомним, несколько дней назад её обнаружили в нескольких метрах от берега в Семёновском озере. Впервые специалисты подорвали её на месте и впервые с эвакуацией жителей. Больше трём тысячам мурманчан пришлось покинуть свои дома. Тех, кому негде было переждать опасный момент, разместили во временных пунктах. Всё прошло в штатном режиме. На время проведения операции перекрыли газ и ограничили движение автотранспорта. Автобусы и троллейбусы курсировали по временным схемам.