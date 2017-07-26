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26.07.2017 11:19

На Северном флоте состоялась торжественная церемония присвоения наименования «Николай Тимошенко» большому гидрографическому катеру

Сегодня в посёлке Мишуково (Мурманская область) состоялась торжественная церемония присвоения наименования «Николай Тимошенко» большому гидрографическому катеру БГК-2148 Северного флота. 

Церемония прошла под руководством врио начальника штаба Северного флота контр-адмирала Сергея Ласточкина. Он подчеркнул символичность в присвоении катеру имени заслуженного начальника Северной гидрографической экспедиции капитана 1 ранга Тимошенко Николая Кузьмича, который внёс значительный вклад в развитии полярной гидрографии. Контр-адмирал Сергей Ласточкин отметил важность сохранения памяти о выдающихся людях гидрографической службы СФ.
В торжественном мероприятии приняли участие представители командования гидрографической службы Северного флота, экипаж катера. На церемонии также присутствовали ветераны гидрографической службы Северного флота.
Большой гидрографический катер проекта 19920 «БГК-2148» был построен на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» в Рыбинске в 2012 году. Данный катер является вторым в серии новых больших гидрографических катеров, построенных для Военно-Морского флота РФ. В состав Северного флота вошёл в марте 2013 года. «БГК-2148» неоднократно успешно принимал участие в проведении практических научных исследований в Баренцевом море специалистами гидрографической службы Северного флота.

Катер проекта 19920 предназначен для выполнения комплексных гидрографических работ в прибрежных районах морей, а также обслуживания средств навигационного оборудования на закрытых акваториях.
Дальность плавания – 1200 миль, экипаж – 13 человек.
Катер оборудован современным гидрографическим комплексом на базе многолучевого эхолота, позволяющего выполнять съёмку рельефа дна, а также гидролокатором бокового обзора для поиска и обследования подводных объектов.


Пресс-служба Северного флота
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