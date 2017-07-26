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26.07.2017 12:20

Фонд «Живая классика» приглашает поэтов для участия в Международном поэтическом фестивале «Табуретка». Он состоится в Мончегорске 26 августа

Павел Кондратьев.


Своим названием фестиваль Табуретка обязан огромному каменному табурету в городском парке Мончегорска. Столь необычный для заполярного города арт-объект был установлен по предложению местной жительницы Оксаной Китаевой, участницы конкурса идей литературных достопримечательностей «Литературный след» фонда «Живая классика». Фестиваль «Табуретка» стал ещё одним его детищем. Он пройдёт в Мончегорске уже во второй раз. Частью фестиваля станет Всероссийский поэтический конкурс.
Пресс-секретарь фестиваля Юлия Сафонова. «26 августа в самом теплом заполярном городе России состоится праздник для любителей литературы. Не упустите возможность выступить, взобравшись на один из самых необычных арт-объектов современности, поэтическую табуретку в парке имени Бровцева. Авторам необходимо прислать не более трех произведений на свободную тему. К участию не принимаются стихотворения политического и рекламного характера, произведения для детей. Конкурсные работы не должны нарушать авторские права, содержать явно выраженную не нормативную лексику или иным образом противоречить законам Российской Федерации».
Выбором участников и победителей конкурса займется профессиональное жюри. В него вошли писатель, журналист, психолог, учредитель журнала «Литературный детский мир» Лидия Огурцова; медиапоэт, исследователь языкового медиаискусства Наталья Федорова; куратор фестиваля Дарья Петрова; поэт, прозаик, член Союза писателей России Дмитрий Григорьев и мурманский журналист, поэт и прозаик Илья Виноградов. Все они являются неоднократными победителями различных литературных конкурсов, обладателями престижных премий.
Пресс-секретарь фестиваля Юлия Сафонова. «Подать заявки на участие могут авторы не младше 14 лет, пишущие на русском языке. Авторы, прошедшие конкурсный отбор, будут приглашены на выступление в рамках фестиваля. Участники награждаются почетным дипломом и памятными подарками. Их произведения будут опубликованы на ресурсах Фонда в Интернете».
Заявки на участие во всероссийском поэтическом конкурсе принимаются до 10 августа через сайт taburetkafest.com. Кроме поэтов, участниками фестиваля могут стать юные и взрослые любители поэзии, художники, учреждения культуры и зрители. Чтецы могут декларировать стихи, художники представлять своё видение искусства, а организации проводить презентации, передвижные выставки, мастер-классы и конкурсы. Они станут частью развлекательной программы, которая рассчитана на целый день. Завершит её концерт популярного российского барда в местном ДК.

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