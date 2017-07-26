К 80-летию Мурманской области. Новый радиопроект, посвящённый заслуженным землякам

Наталия Бурдина.



В следующем году - 28 мая - Мурманская область отметит 80-летие со дня образования. К этой дате ГТРК «Мурман» запускает новый радиопроект, посвященный нашим землякам, заслуженным труженикам, удостоенным Звания «Почётный гражданин Мурманской области». Эта награда - признание личных заслуг. Тот самый случай, когда не конкретная профессия, а в высшей степени профессионализм и отношение к работе заслуживают уважения земляков.

Первым почетным гражданином Мурманской области, в 2003 году, был назван Владимир Николаевич Птицын — человек, с именем которого связана целая эпоха в жизни Заполярья. Участник Великой Отечественной войны. Советский партийный и государственный деятель. Был первым секретарем Мурманского областного комитета КПСС с 1971 по 88 годы. Владимир Николаевич отдал Кольскому Заполярью почти 30 лет своей яркой и насыщенной добрыми делами жизни. Ему посвящён первый выпуск нового радиопроекта.