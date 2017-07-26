Представлены ключевые приоритеты и основные цели Стратегии развития России

На Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме», который проходит во Владимирской области, были представлены основные цели и приоритеты, обозначенные в разрабатываемой Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации (Стратегии развития России). С докладом выступил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Ключевыми приоритетами развития страны, согласно проекту Стратегии развития России, являются технологическое развитие, современное государство и человеческий капитал.

По мнению разработчиков документа, одним из главных вызовов для экономики России является риск технологического отставания уже в ближайшие 10 – 15 лет. Ответом на такой вызов должно стать создание новой модели технологического развития страны. Была подчеркнута необходимость оптимизировать государство, сделать его более эффективным. Это позволит не только усилить пространство для частной инициативы, но и пополнить бюджет для решения насущных задач страны.

Необходимо поддерживать инициативы регионов: передать субъектам РФ ряд полномочий, в том числе финансовых, снизить избыточный контроль над регионами, реализовывать эксперименты и пилотные проекты на конкурсной основе, создавать инновационные хабы на базе ведущих университетов, развивать инновационную инфраструктуру и университетские отраслевые центры совершенства.

Среди ключевых вызовов развития человеческого капитала – сокращение молодежи. Учитывая, что это наиболее мобильная, обучаемая, эффективная, способная к новым решениям и рискам часть населения, экономике страны нужно более активно решать вопрос повышения производительности труда.

Как инструмент повышения качества образования и эффективности бизнеса отмечено включение дисциплин и модулей по предпринимательству в образовательные стандарты: необходимо, чтобы не менее 30% выпускников вузов и колледжей в 2024 году получали подготовку по предпринимательству.

Среди представленных целей Стратегии развития России обозначено снижение к 2024 году числа контрольных функций государства на федеральном уровне в два раза, снижение в 1,3 раза доли государства в экономике, увеличение доли малого и среднего бизнеса с 20% до 30% ВВП, увеличение доли граждан, планирующих открыть свой бизнес в течение трех лет, с 2% до 4%.

Напомним, разработка Стратегии развития России должна завершиться к концу текущего года. В настоящее время на сайтеГАС «Управление» каждый может принять участие в опросах, посвященных ее разработке, и предложить свои идеи.

/ Министерство экономического развития Мурманской области /