В Мурманске изменены маршруты движения автобусов и троллейбусов

В связи с уничтожением взрывоопасного предмета в районе Семеновского озера АО «Электротранспорт» сообщает:

С 11.00 до 11.30 26 июля весь общественный транспорт не будет производить посадку и высадку пассажиров на остановке «ул. Гагарина» и остановке «Семеновское озеро» в обоих направлениях.

В связи с перекрытием движения всех видов транспорта в период с 11.30 и до особого распоряжения на участке дороги от ул. К. Либкнехта до остановки «ул. Гагарина» на время перекрытия изменяется путь следования автобусов и троллейбусов предприятия:

Маршрут №5:

В сторону юга: ресторан Встреч - ул. Чумбарова-Лучинского – пр. Героев-североморцев – ул. Хлобыстова – ул. Свердлова – ул. Старостина – ул. К. Маркса – ул. Челюскинцев (плавательный бассейн) – далее по маршруту. В сторону севера по тому же маршруту.

Маршрут № 10:

В сторону юга: завод Севморпуть – пр. Героев-североморцев – ул. Хлобыстова – ул. Свердлова – ул. Старостина – ул. К. Маркса – ул. Полярные Зори – далее по маршруту. В сторону севера по тому же маршруту.

Маршрут № 18:

В сторону юга:– ул. С.Ковалева - ул. Чумбарова-Лучинского – пр. Героев-североморцев – ул. Хлобыстова – ул. Свердлова – ул. Мира – далее по маршруту. В сторону севера по тому же маршруту.

Маршрут № 33:

В сторону юга: пр. Героев-североморцев – ул. Хлобыстова – ул. Свердлова – ул. Старостина – ул. К. Маркса – ул. Челюскинцев (плавательный бассейн) – далее по маршруту. В сторону севера по тому же маршруту.

Троллейбусный маршрут №3:

В сторону севера: ул. Радищева – пр. Ленина – ул. К. Либкнехта – разворотное кольцо троллейбусов №6. В сторону юга по тому же маршруту.

Троллейбусный маршрут №4:

В сторону севера: ул. Шмидта через ул. Октябрьская - ул. Карла. Либкнехта – разворотное кольцо троллейбусов №6. В сторону юга: ул.К.Либкнехта – поворот на ул. Челюскинцев и далее по маршруту.

Все виды поездных билетов на троллейбус 26 июля будут действительны на автобусах АО «Электротранспорт».