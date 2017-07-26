В августе на озере Большой Вудъявр начинаются промышленные испытания по очистке сточных вод предприятия "Апатит"

Иван Солодков.

Несколько крупных компаний представят свои наработки. Специалисты занимались подбором и лабораторными испытаниями новых схем обработки сбросов. И сейчас финишная прямая. Впереди промышленные испытания. Свои изыскания покажут 2 компании. Наиболее эффективные реагенты и станут использовать в производстве.

Начальник отдела по экологической безопасности и природопользованию АО "Апатит" Антон Туртанов: "Предварительные результаты по очистке воды, которые мы получили, они дают очень обнадеживающие результат, вода можно сказать, кристально чистая. Качество воды в сточных водах, если говорить на примере 2017 года, оно соответствует установленным нормативом, которые государственные органы установили для предприятия".

Одна из компаний является лидером по производству химических реагентов по всему миру. Воду они чистят с помощью коагулянтов - это соединения, которые попадая в загрязненную воду, подтягивают к себе другие вещества. И после реакции они становятся похожи на белые хлопья, выпадая в осадок на дно. И от человека требуется лишь убрать его посредством любого типа фильтрации.

Представитель компании Андрей Смолин: "Очистить выпуски предприятия "ФосАгро" и довести воду, можно сказать, до питьевого уровня, если это потребуется. Планируется проведение процессов предочистки с использованием неорганических коагулянтов в паре с органическими коагулянтами. Эти вещества позволяют очистить воду от примесей, которые можно извлечь физико-химическим путем".