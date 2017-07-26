Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
26.07.2017 11:35

В августе на озере Большой Вудъявр начинаются промышленные испытания по очистке сточных вод предприятия "Апатит"

Иван Солодков.

Несколько крупных компаний представят свои наработки. Специалисты занимались подбором и лабораторными испытаниями новых схем обработки сбросов. И сейчас финишная прямая. Впереди промышленные испытания. Свои изыскания покажут 2 компании. Наиболее эффективные реагенты и станут использовать в производстве.
Начальник отдела по экологической безопасности и природопользованию АО "Апатит" Антон Туртанов: "Предварительные результаты по очистке воды, которые мы получили, они дают очень обнадеживающие результат, вода можно сказать, кристально чистая. Качество воды в сточных водах, если говорить на примере 2017 года, оно соответствует установленным нормативом, которые государственные органы установили для предприятия".
Одна из компаний является лидером по производству химических реагентов по всему миру. Воду они чистят с помощью коагулянтов - это соединения, которые попадая в загрязненную воду, подтягивают к себе другие вещества. И после реакции они становятся похожи на белые хлопья, выпадая в осадок на дно. И от человека требуется лишь убрать его посредством любого типа фильтрации.
Представитель компании Андрей Смолин: "Очистить выпуски предприятия "ФосАгро" и довести воду, можно сказать, до питьевого уровня, если это потребуется. Планируется проведение процессов предочистки с использованием неорганических коагулянтов в паре с органическими коагулянтами. Эти вещества позволяют очистить воду от примесей, которые можно извлечь физико-химическим путем".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.82
Евро = 69.7
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.