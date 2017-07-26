Естественные и искусственные препятствия. На территории североморского загородного парка состоится открытый командный чемпионат Северного флота по бегу по пересеченной местности

Алексей Елкин.

Заполярный рубеж - открытый командный чемпионат Северного флота по бегу по пересеченной местности! Завершена подготовка к его его проведению. Специально оборудованная почти 5-километровая трасса включает полтора десятка естественных и искусственных препятствий. По мере продвижения увеличивается сложность прохождения преград. Забег состоится на территории североморского загородного парка, 29 июня, в канун празднования Дня ВМФ России. Заявки на участие уже подали - 20 сборных от воинских частей Северного флота и еще 15 команд со всей Мурманской области.

Помощник командующего флотом - начальник физической подготовки Северного флота Иван Вахнин: "В этом мероприятии активность проявляют все, кто хочет проверить себя, поучаствовать в хорошем, веселом мероприятии. Вспомнить молодость, детство, когда мы валялись в лужах, в грязи".

Соревнования - по духу и по форме - аналог популярной "Гонки героев". Впервые такой открытый чемпионат состоялся в июле прошлого года. Флотские старты организуются совместное с отделом молодежи администрации ЗАТО Североморск. На каждом этапе будут дежурить медики, готовые оказать участникам первую помощь. На случай, если она потребуется.

Офицер соединения морской пехоты Северного флота Константин Ганин: "По сравнению с тем годом, усложнили немножко некоторые участки. Сделали пошире ров, повыше колеса поставили. Вот, на данном рубеже добавили колеса сверху. В том году их не было. В основном, такая же трасса, как в том году".