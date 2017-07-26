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26.07.2017 11:50

Упразднение карантинной фитосанитарной зоны по золотистой картофельной нематоде

В ходе проведения карантинных фитосанитарных обследований на территории нашего региона, в соответствии с законодательством РФ приказом Управления Россельхознадзора по Мурманской области упразднена карантинная фитосанитарная зона и отменён карантинный фитосанитарный режим по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens) в пределах границ дачного потребительского кооператива «Факел» (Апатитский район), на земельном участке с общей площадью 3,5 га.

Основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного режима послужило установление факта ликвидации популяции карантинного объекта - золотистой картофельной нематоды и её отсутствие в карантинной фитосанитарной зоне в течение 3 лет подряд, подтверждённое данными контрольных карантинных фитосанитарных обследований.
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