Посёлок, который живет только в сердцах его жителей. "Вахта памяти" в закрытый Порт-Владимир

Елена Дмитриева.

Порт-Владимир. Посёлок, которого уже нет на картах, но он живет, пока память о нем остается в сердцах людей. С ним, в разные годы их связала судьба. Очередная "Вахта памяти", уже в 16 раз, отправилась на западное побережье Мурмана.

Блиц: "Бабушка, это я пришёл. Открывается дверь, я захожу. – Вот тут печка стояла. – Сделает мисочку такую, пшённую кашу, пеночка такая зажаристая, вот я её любил очень".

Александр Африканов родился в Порт-Владимире в 1957 году. Ему было три года, когда умерла мама. Мальчик остался с бабушкой, Марией Константиновной. То время он вспоминает, как самое счастливое в жизни. В 1966-м он осиротел совсем. Который год Александр пытается отыскать могилу бабушки, но увы, время беспощадно.

Александр Африканов (пос. Верхнетуломский): "Хороший человек, душевный. С трепетом вспоминается".

Даниил Третьяков и Павел Варт из Карелии. Вместе с дедом они также надеялись найти родные могилы.

Даниил Третьяков (Карелия): "Всё обросло и увы".

Посещение Порт-Владимира стало для ребят настоящим открытием. Появилось желание больше узнать об истории своей семьи.

Грандиозным сюрпризом для всех порт-владимирцев стала новая книга Михаила Орешеты, посвящённая истории посёлка.

Писатель, краевед, поисковик Михаил Орешета: "Я очень хотел, чтобы эту книгу - вам конкретно, тем людям, которые, собственно писали эту книгу, - чтобы показать во время поездки".

Среди тех, чьи воспоминания вошли в новую книгу, Глафира Дмитриевна Хвиюзова. Её семья приехала в Порт-Владимир в 1945-м, сразу после войны.

Глафира Дмитриева Хвиюзова: "Здесь детство, здесь юность".

В годы войны в Порт-Владимире располагался 72-й военно-морской госпиталь. Сюда, часто под бомбами и обстрелами, доставляли раненых с Рыбачьего. В их память жители Порт-Владимира установили скромный монумент. Сейчас задача найти их имена. Но дело движется с трудом. Пока удалось выяснить только несколько имён. Одно из них стало известно нынешней зимой. Это Семён Фёдорович Доленков.

Писатель, краевед, поисковик Михаил Орешета: "По пути в Порт-Владимир уже на подходе налетели немецкие самолёты, буксир попал под обстрел, под бомбёжку. Погиб молодой парень, имя которого мы сегодня вернули".

Поисковикам удалось выяснить, что до войны Семён Доленков жил в Мурманске. Сохранился его дом – Челюскинцев, 9. Возможно, его родственники до сих пор живут в нашем городе. Надеюсь, удастся их найти, и в следующем году мы вместе возложим цветы на могилу героя.

Каждый год, возвращаясь на остров, его бывшие жители не знают, что они увидят в посёлке, смогут ли пришвартоваться, что ещё окажется разрушено временем. По-прежнему туманным остаётся дальнейшая судьба Порт-Владимира, посёлка, которого уже нет на картах, но жизнь которого продолжается вопреки всему.