Спортплощадки, бассейн, сосновый бор. В Мурманскую область вернулись юные северяне, которые провели вторую смену школьных каникул в Самарской области

Яков Осетров.

В Мурманскую область вернулись юные северяне, которые провели вторую смену школьных каникул в Самарской области, в оздоровительном лагере "Космос-2". Он известен своими спортплощадками, бассейном, сосновым бором. Правда, погода, говорят ребята - подвела, поэтому в речке практически не купались, но настроение было солнечным.

Блиц: "Всё замечательно, я хорошо отдохнул. - Где там удалось побывать? На экскурсии были - по Самаре ездили на автобусе".

В оздоровительной кампании, как и прежде, действуют меры социальной поддержки. Путёвки семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, дают бесплатно, остальные родители оплачивают 20 процентов от их стоимости. "Космос" посетили 558 детей. Всего же за лето за пределами области отдохнут почти 13 тысяч юных северян. Впереди - третья смена. Маршруты те же: Самарская область и Черноморское побережье - Анапа и Новороссийск. Путешествия стараются сделать максимально комфортными.

Начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления министерства науки и образования Мурманской области Николай Малов: "В этом году впервые по договорённости с РЖД дети в Самару и в Анапу направляются в спецсоставах. Все вагоны оборудованы кондиционером, в вагонах есть биотуалеты, в каждом составе 2 ресторана и кроме того, в целях безопасности в каждом составе наряд полиции, медики и аниматоры, чтобы развлечь детей во время длительной поездки".