Сегодня саперы уничтожат найденную в Семеновском озере авиабомбу

Артем Дашевский.

В ближайшее время в Мурманске должен раздаться взрыв. Ровно в полдень саперам предстоит уничтожить найденную в Семеновском озере авиабомбу. Впервые специалисты подорвут её на месте и впервые с эвакуацией жителей. Больше трёх тысяч человек. Военные утверждают - угрозы нет, все в штатном режиме, но подстраховаться нужно. В зоне риска, кроме близлежащих домов, - храм, океанариум, центр детского творчества "Лапландия" и коммерческие организации. О них позаботились. Газ перекрыт, движение ограничено. Тех, кому негде переждать, на несколько часов разместили во временных пунктах.