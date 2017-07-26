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26.07.2017 10:20

Виртуальные ловушки в сети Интернет. Как вычислить злоумышленника в безликой толпе пользователей всемирной паутины?

Елена Ястребова.

Виртуальные ловушки. Мошенники продолжают наживаться на доверчивости пользователей в сети Интернет. Причем многие северяне зная о подобных схемах обмана, все-равно продолжают попадаться на уловки и переводят неизвестным немалые суммы за несуществующий товар. Подобный случай произошел и в Мурманске. Местный житель областного центра перевел мошенникам 91 тысячу рублей за несуществующий лодочный мотор. Объявление о продаже товара он нашел на одном из сайтов. Неизвестный убедил мужчину перевести предоплату. После этого попытки связаться с "продавцом" оказались безуспешными. Пострадавший обратился в отдел полиции. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

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