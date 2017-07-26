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26.07.2017 09:50

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 июля

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 июля.

08.00 17.07.2017 до 24.00 31.07.2017 остановка Дизельной котельной – (Прибрежная 1, 6, 23, 25) 

С 08.00 19.07.2017 до 24.00 01.08.2017 полная остановка от котельной п. «Абрам-мыс» (АО «МЭС») - 17 домов 

С 08.00 24.07.2017 до 24.00 27.08.2017 остановка котельной АО «Мурманский морской рыбный порт» (ЦТП АО «МЭС» Фестивальная)

С 09.00 24.07.2017 до 24.00 28.07.2017 опрессовка тепловых сетей от ЦТП Фестивальная,25 А (ОАО «МРП») - 18 домов

С 09.00 24.07.2017 до 24.00 28.07.2017 опрессовка тепловых сетей от ЦТП Новосельская,33 (ОАО «ММРП») - 22 дома

С 08.00 25.07.2017 до 24.00 27.07.2017 опрессовка тепловых сетей от ЦТП «кв.2» («Новое Плато») - 32 дома

С 08.00 25.07.2017 до 24.00 28.07.2017 опрессовка тепловых сетей от ЦТП «кв.2А» («Больничный городок ») - 114 домов

С 08.00 25.07.2017 до 24.00 07.08.2017 полная остановка Центральной котельной. (ПАО «МТЭЦ») - 332 дома

С 08.00 26.07.2017 до 24.00 08.08.2017 полная остановка котельной «п. Роста» -114 домов.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
С 26.07.2017 09.00 – по 28.07.2017          ул. Морская, 3, 5
 
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
08.30 – 20.00            ул. Павлова, 47, 49, 51
                                 ул. Радищева, 74/5, 76, 78
                                пер. Дальний, 7, 9, 11, 12, 14, 16
 
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
09.30 – 16.00         ул. Книповича, 21
 
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
11.00 – 13.00              пр. Кольский, 60
12.00 – 13.00                пр-д Ледокольный, 17
12.00 – 14.00              ул. Зои Космодемьянской, 34
11.00 – 14.00            ул. Крупской, 36
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
 
Администрация г. Мурманска
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