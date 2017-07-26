Походы в библиотеки, океанариум, кинотеатр. В Мурманске открылась третья смена летних пришкольных лагерей

Яков Осетров.

Старт третьей смены летних пришкольных лагерей. Походы в библиотеки, океанариум, кинотеатр. Увлекательные программы предлагает областной ДК им. Кирова. Театрализованные представления, дискотеки, караоке и конкурсы. К юбилею "Кировки" - новая квест-игра, участникам которой обещают открыть дворцовые тайны. Помимо развлекательных - также познавательные и патриотические мероприятия. Юных учёных ждёт музей занимательных наук. Натуралистов - зоологический уголок и зимний сад.

Педагог-воспитатель Елена Майсей: "Все настроены на позитив, ребята довольны. Если вы обратили внимание - как мы зашли. Естественно, у нас задача организовать ребят и настраивать их на то, что всё должно быть по правилам, и правила игры мы соблюдаем".







