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26.07.2017 09:15

Олимпийское наследие Полярного. На 10-м судоремонтном заводе начали процесс расконсервации спортзала

Елена Сивонен.

Спортзал построили в 80-х после главных международных игр - Олимпиады в Москве. В не лучшие для завода годы зал закрыли. Теперь руководство планирует его восстановить. Надо укрепить фасад, покрасить. Привести в порядок бассейн и парилку, сам зал. Что удивительно, подъемные механизмы баскетбольных щитов до сих пор работают. Судя по размерам поля, здесь когда-то играли и в большой теннис - это самое масштабное спорт-сооружение Полярного. План по первоочередным мерам до конца года уже есть.
Инженер Сергей Обросков: "Сам зал, раздевалки, освещение, вода".
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