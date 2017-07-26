Накануне Дня ВМФ в Мурманской области состоится открытый командный чемпионат Северного флота "Заполярный рубеж"

Алексей Елкин.

"Заполярный рубеж" - открытый командный чемпионат Северного флота. Бег по пересеченной местности. Состязания - 29 июля, накануне Дня ВМФ. В загородном парке флотской столицы. Подготовку к проведению завершили. Специально оборудовали почти пятикилометровую трассу. Препятствия, как естественные, так и искусственные. Заявки на участие в чемпионате уже подали 20 сборных от воинских частей Северного флота и еще 15 команд со всей Мурманской области.

Помощник командующего флотом - начальник физической подготовки Северного флота Иван Вахнин: "В этом мероприятии активность проявляют все, кто хочет проверить себя, поучаствовать в хорошем, веселом мероприятии. Вспомнить молодость, детство, когда мы валялись в лужах, в грязи".







