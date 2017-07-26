Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
26.07.2017 09:00

Накануне Дня ВМФ в Мурманской области состоится открытый командный чемпионат Северного флота "Заполярный рубеж"

Алексей Елкин.

"Заполярный рубеж" - открытый командный чемпионат Северного флота. Бег по пересеченной местности. Состязания - 29 июля, накануне Дня ВМФ. В загородном парке флотской столицы. Подготовку к проведению завершили. Специально оборудовали почти пятикилометровую трассу. Препятствия, как естественные, так и искусственные. Заявки на участие в чемпионате уже подали 20 сборных от воинских частей Северного флота и еще 15 команд со всей  Мурманской области.
Помощник командующего флотом - начальник физической подготовки Северного флота Иван Вахнин: "В этом мероприятии активность проявляют все, кто хочет проверить себя, поучаствовать в хорошем, веселом мероприятии. Вспомнить молодость, детство, когда мы валялись в лужах, в грязи".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.82
Евро = 69.7
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.