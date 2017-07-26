В столице Заполярья состоялся турнир по функциональному многоборью "Сила добра"

Алексей Котович.

"Сила добра" - название турнира по функциональному многоборью, он прошел в столице Заполярья. Принять участие мог любой желающий, выбрав для себя подходящий уровень заданий. Соревнования носили и благотворительный характер. Параллельно во время турнира организовали сбор средств для семьи Тимофеевых, после ДТП нужны лечение и реабилитация.

Организатор турнира Алина Васенева: "Это не обычные наши соревнования, где все борются за какие-то места. Сегодня все пришли, чтобы привлечь внимание к этой проблеме и помочь. Взнос у нас абсолютно добровольный, но все участники вносят сколько хотят за участие в этих соревнованиях".







