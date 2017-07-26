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26.07.2017 08:45

Мурманск встретил юных северян, которые провели вторую смену школьных каникул в Самарской области

Яков Осетров.

Мурманск встретил юных северян, которые провели вторую смену школьных каникул в Самарской области в оздоровительном лагере "Космос-2". Известный, в первую очередь, своим медиацентром. 3D-моделирование, IT-клуб. Для ребят - тренинги по ораторскому искусству, видео-мастер-классы. Всего в "Космосе" побывали 558 детей. Загорели. Получили новые эмоции и впечатления. 1 сентября им есть, что рассказать друзьям.
Начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления министерства науки и образования Мурманской области Николай Малов: "Планируется в ближайшее время выезд детей на Черноморское побережье — это уже третья смена. У нас функционируют лагеря в Анапе и Новороссийске. Соответственно, третья смена — Самара".
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