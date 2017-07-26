Подрядчики приступили к работе на апатитском недострое

Елена Сивонен.

Хирургический комплекс закладывают кирпичами. Окна первых четырех этажей - полностью. На пятом - частично, рядом с металлическим переходом, который пока еще не снесли, но и это в планах. Объект надо сделать полностью неприступным, а значит - безопасным. Срок - два с половиной месяца. Параллельно со строителями работают сотрудники профессиональной аварийно-спасательной службы. Совершают обходы, ежедневные, а то и по несколько раз в день.

И. о. заместителя руководителя службы гражданской защиты г. Апатиты Андрей Спиридонов: "Если граждане звонят, говорят, что тут посторонние лица, в основном, несовершеннолетние подростки, приезжает полиция, свою работу делает, а мы смотрим следы, через которые они проходят, соответственно, их закладываем, заделываем листами, что-то подваривается".







