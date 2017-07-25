Эвакуируют больше трёх тысяч жителей. В Мурманске планируют уничтожить бомбу времен Великой Отечественной, найденную в Семеновском озере

Алексей Котович, Анастасия Ярославская.

Завтра в Мурманске будут взрывать - ровно в полдень саперы уничтожат найденную в Семеновском озере авиабомбу. Это не первая и вряд ли последняя опасная находка времен Великой Отечественной войны, но впервые специалисты подорвут ее на месте и впервые - с эвакуацией жителей.

С утра на Семеновском озере в Мурманске работают военные водолазы. Оцепление стоит еще с субботы - как только обнаружили подозрительный предмет.

Эксперты сегодня вынесли вердикт - вероятнее всего, это фугасная бомба. Опасная находка - на глубине 2 метра, к тому же, в мутной пресной воде. Эвакуировать ее на полигон, не видя корпуса, в каком состоянии взрыватель слишком рискованно - если рванет, осколки разлетятся на километр. Проще и безопаснее - вывезти людей.

Заместитель главы администрации г. Мурманска Алексей Лыженков: "Ограничивается только этой? В ближайшем окружении точно ничего не найдется?"

Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Мурманской области Александр Фролов: "Точно вам никто не скажет - земля такая вещь, выдает постоянно. Ежегодно мы находим боеприпасы не потому, что их никто не проверял, а потому что они находятся на такой глубине, что ежегодно их земля отторгает от себя, выбрасывает, и они снова появляются. Как правило, авиационная бомба находилась в самолете в связке - не одна, несколько".

Авиабомба - в том самом месте, которое спасатели ежегодно осматривают перед Крещенскими купаниями. Тем не менее, сюрпризом - эхо войны. Задач много и каждая - из тех, где мелочей не бывает. Главное - определить границы опасного района и временные рамки. 24 участковых сейчас обходят квартиры, предупреждают людей. Под эвакуацию предварительно - около 3,5 тысяч жителей.

Заместитель главы администрации г. Мурманска Алексей Лыженков: "С границами - это улица Александрова. То, что касается Героев-североморцев - все дома, которые в первой линии плюс корпусные, т. е., грубо говоря, вдоль Героев-североморцев - это 2 линии, а дальше то, что идет по Гагарина до развилки бывшего ресторана "Космос" - все эти дома попадают в зону эвакуации".

Военные утверждают - угрозы нет, все в штатном режиме, тем не менее, "соломку подстелить" нужно. В зоне риска, кроме близлежащих домов - храм, океанариум, центр детского творчества "Лапландия", а еще коммерческие организации - об их безопасности необходимо подумать тоже. Газ перекроют, движение закроют. Патрульно-постовая служба завтра - в усиленном режиме. Областное УВД, вневедомственная охрана гарантировали - помогут. Тех, кому негде переждать, на несколько часов разместят в пунктах временного размещения. Автотранспорт готов. Взрыв назначен ровно на 12.







