Подозрительная посылка стала поводом для вызова тревожных служб в одно из почтовых отделений Мурманска

Артем Дашевский.

"Горячий" полдень выдался сегодня у тревожных служб Мурманска. В полицию позвонили сотрудники сортировочного центра "Почты России". К ним попала, в прямом смысле слова, неспокойная посылка - она вибрировала и тикала. Чем и накликала на себя подозрения, что внутри может быть взрывное устройство. Впрочем, опасения понемногу развеялись, когда специальная собака не проявила к посылке никакого интереса. Было принято решение вскрыть коробку.

Начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Марина Шихова: "Бдительность горожан, с одной стороны, добавляет работы нам, полицейским, Росгвардии и всем остальным тревожным службам. Но, в то же время, это очень важно, чтобы люди свою безопасность и безопасность окружающих берегли".

В посылке оказалась машинка для стрижки волос. Она по всей видимости включилась во время транспортировки. Адресат проживает в Мурманске. Он пояснил, что работает парикмахером и гаджет заказывал в другом городе. Всё-таки для всеобщего спокойствия стоит пересылать электронные предметы отдельно от батареек.







