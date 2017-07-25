В ММБИ завершен первый этап большого эксперимента. Задача ученых - изучить тонкости содержания морских обитателей в искусственных условиях

Анастасия Ярославская.



В ММБИ завершен первый этап большого эксперимента, под который получили федеральную субсидию - десятки миллионов. Задача ученых - узнать всё о содержании в искусственных условиях морских ежей, камчатских крабов и арктических гольцов. Последние - совсем новое направление.

Блиц: "Очень хорошо протекает эксперимент - на удивление".

Этой аквариальной уже лет 15. Ясли не для выращивания, а ради экспериментов. Справа ежи, слева голец, между ними крабы. На службе науке век их не долог, чтобы понять - что любят, от чего болеют, в каких условиях лучше растут, приходится играть с границами диапазонов. Как и в природе, выживает сильнейший - на сто экземпляров, отход - 50 штук.

Стажер-исследователь лаборатории ихтиологии ММБИ Сергей Чаус: "Тут не стоит сравнивать с естественными условиями, потому что у нас тут все-таки экспериментальное поле и мы пробуем различные условия".

Заместитель директора ММБИ по науке Дмитрий Ишков: "У нас трехлетний проект, на основе которого мы должны выдать устав гарнизонной караульной службы - как, где и в каком виде содержать арктического гольца и другие виды, чтобы не было никаких эксцессов".

Научная база поможет в будущем снять риски для фермерских хозяйств - приморские регионы делают ставку на развитие аквакультуры. И не только они. К примеру, индустриальный партнер этого проекта - с пропиской в Челябинске.

Руководитель научной группы биохимии и технологии гидробионтов ММБИ Екатерина Облучинская: "Как раз в Челябинске индустриальный партнер заинтересован в искусственном воспроизведении этих объектов - там же моря нет, как известно".

Задача - не только понять, как быстрее вырастить, чтобы съесть, но и как правильно распорядиться. Переработка отходов - параллельная цель. Те же крабы ценны не только мясом, панцирь - богатейший источник полезных веществ. В этом смысле лидер морской еж, икра дороже красной - редкий деликатес.

5 кг мечты любого гурмана - морские ежи, еще живые, но есть их, увы, не будут - полностью переработают.

На фарш пойдут вечером. В лаборатории каждую клетку изучат под микроскопом. Материал интереснейший - вселенная для фармацевтов и косметологов.

Руководитель научной группы биохимии и технологии гидробионтов ММБИ Екатерина Облучинская: "В косметических целях тоже можно использовать. Как говорится, когда сапожник без сапог - некогда!

Эксперименты продолжаются - впереди еще два года работ. По итогам ученые передадут желающим подробные рекомендации по применению прикладных проектов.







