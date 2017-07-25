Чьи реагенты лучше? На Большом Вудъявре готовятся к промышленным испытаниям по очистке сточных вод

Иван Солодков.

В августе на озере Большой Вудъявр начинаются промышленные испытания по очистке сточных вод предприятия "Апатит". Несколько крупных компаний представят свои наработки. Специалисты занимались подбором и лабораторными испытаниями новых схем обработки сбросов. И сейчас финишная прямая. Впереди - промышленные испытания. Свои изыскания покажут 2 компании. Наиболее эффективные реагенты и станут использовать в производстве.

Начальник отдела по экологической безопасности и природопользованию АО "Апатит" Антон Туртанов: "Качество воды в сточных водах, если говорить на примере 2017 года, соответствует установленным нормативам, которые государственные органы установили для предприятия".









