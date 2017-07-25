В Мурманске на улице Орликовой заканчивается реконструкция спортивной площадки

Анастасия Ярославская.

Уже на следующей неделе в крупнейшем спальном районе Мурманска - на Орликовой - желающие смогут погонять мяч на современном и безопасном футбольном поле с искусственным покрытием. Пришкольный стадион на глазах прирастает новым ярким спортивным объектом - в добавок к уже имеющимся тренажерному комплексу и баскетбольной площадке. Как пояснил сегодня глава администрации Андрей Сысоев, и это не конец - впереди работы в детской зоне, там тоже нужно уложить искусственный ковер. Проблем ни с финансированием, ни с подрядчиками нет. Программа строительства и эксплуатации подобных сооружений давно обкатана и, главное, у населения - востребована. В Мурманске модернизировано уже полсотни спортивных площадок.

Глава администрации г. Мурманск Андрей Сысоев: "Школа - хороший пример тех решений, которые были приняты 6 лет назад о том, что школы должны стать центрами физкультуры и досуга спальных микрорайонов. Основная идея - что под надзором, под патронатом школы, мы решаем 2 вопроса - это организация хороших пришкольных стадионов, а второе - стадионов, где может заниматься население до 22 часов".

Подрядчики спешат - в Мурманск снова вернулась хорошая погода. Нужно постараться закончить к выходным. А сейчас с утра до вечера - раскройка, примерка, подгонка листов - их потом склеят и получится надежное и долговечное покрытие. На объекте 5 человек.

Они же присматривают за травой, пока она не закреплена - отлеживается.

Представитель подрядной организации Дмитрий Шумеев: "Мы решили эту проблему - круглосуточно, здесь, на территории, охраняем ее сами, собственными силами".









