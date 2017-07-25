Заместитель губернатора Евгений Никора принимает участие в семинаре по вопросам благоустройства городской среды и развития коммунальной инфраструктуры

Сегодня в Краснодаре заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора принимает участие в семинаре по реализации приоритетных проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг». Мурманскую область представляют также первый заместитель регионального министра строительства и территориального развития Елена Абраменко и глава администрации Кировска Сергей Свинин.



Участники семинара знакомятся с изменениями в законодательстве в сфере ЖКХ, в том числе проектами нормативных актов, разработанных Минстроем России в рамках реализации приоритетных проектов, и механизмами предоставления финансовой поддержки за счет средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Отдельным модулем выделены вопросы благоустройства территорий и создания системы общественных пространств, даны методические рекомендации по подготовке правил благоустройства.



В семинаре принимают участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, Высшей школы экономики, Сбербанка России, Общероссийского народного фронта, главы администраций муниципальных образований.



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