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25.07.2017 15:53

Заместитель губернатора Евгений Никора принимает участие в семинаре по вопросам благоустройства городской среды и развития коммунальной инфраструктуры

Сегодня в Краснодаре заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора принимает участие в семинаре по реализации приоритетных проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг». Мурманскую область представляют также первый заместитель регионального министра строительства и территориального развития Елена Абраменко и глава администрации Кировска Сергей Свинин.

Участники семинара знакомятся с изменениями в законодательстве в сфере ЖКХ, в том числе проектами нормативных актов, разработанных Минстроем России в рамках реализации приоритетных проектов, и механизмами предоставления финансовой поддержки за счет средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Отдельным модулем выделены вопросы благоустройства территорий и создания системы общественных пространств, даны методические рекомендации по подготовке правил благоустройства.
 
В семинаре принимают участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, Высшей школы экономики, Сбербанка России, Общероссийского народного фронта, главы администраций муниципальных образований.

/ Управление по взаимодействию со СМИ /

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