В связи с проведением ремонтных работ введено временное ограничение движения транспорта на участках автодороги Р-21 «Кола»

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что в связи с началом производства работ по капитальному ремонту введено временное ограничение движения транспорта на участках с 1200 по 1203 км, с 1249 по 1253 км, с 1290 по 1298 км автодороги Р-21 «Кола».

Ограничение введено по 2 ноября. Движение транспорта организовано посредством устройства временных объездных дорог, а также реверсивного или одностороннего движения.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

/ Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области /