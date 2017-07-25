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25.07.2017 17:50

Стартует конкурс «СМИротворец-2017»

Федеральное агентство по делам национальностей и Гильдия межэтнической журналистики объявляют о начале приема работ на IX Всероссийский конкурс средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец-2017".

Цель творческого состязания - поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия народов, а также деятельность российского государства и институтов гражданского общества по укреплению единства российской нации. Конкурс рассчитан на участие журналистов федеральных, региональных и национально-культурных СМИ.
На конкурс могут быть представлены материалы, которые были опубликованы (вышли в эфир) в СМИ в период с 1 августа 2016 г. до 1 августа 2017 г.
Жюри конкурса формируется из числа представителей федеральных органов исполнительной власти, национально-культурных автономий, национальных общественных объединений, профессиональных журналистских объединений, СМИ, ученых-этнологов. В рамках конкурса «СМИротворец-2017» пройдут окружные этапы. Работы, получившие первые места в номинациях окружных этапов, будут включены в шорт-лист общероссийского конкурса. Имена лучших журналистов России, освещающих тематику межнациональных отношений, назовут в Москве 28 ноября 2017 года.
Прием работ на IX Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец-2017» для СМИ Северо-Западного округа продлится до 10 октября 2017 года.
Ознакомиться с положением о конкурсе можно по ссылке: http://concours.nazaccent.ru/2017/about/statute/

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области
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