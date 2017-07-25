Неопознанный шпик в Мурманске как угроза эпизоотическому благополучию региона

Елена Белкина.

3 тонны свиного шпика неустановленного происхождения обнаружили специалисты комитета по ветеринарии Мурманской области во время проверки мясоперерабатывающего предприятия. Продукция свиноводства находилась в обороте без маркировки производителя и ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность товара. В условиях напряженной ситуации, связанной с распространением африканской чумы свиней, это создает угрозу занесения вируса опасного заболевания и ухудшения эпизоотического благополучия региона.







