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25.07.2017 17:10

На дорогах Мурманской области за сутки пострадало 3 человека

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы.

24 июля около 18 часов 10 минут в Североморске на дворовой территории по улице Кирова водитель, управляя техническим средством специального назначения (экскаватор-погрузчик), задел ковшом пешехода. В результате происшествия 41-летний мужчина обслужен амбулаторно. Водитель спецтехники скрылся с места происшествия, проводится проверка.

24 июля около 18 часов 50 минут в Кандалакше водитель, управляя транспортным средством «ВАЗ-2104», не учел дорожную обстановку, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Хюндай». В результате ДТП 41-летний водитель автомобиля «ВАЗ» госпитализирован в медицинское учреждение.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1583 нарушения Правил дорожного движения.

17 нарушений допущено пешеходами, 3 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 16 водителей.

Выявлено 6 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1225 нарушений ПДД. 4 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 26 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области
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