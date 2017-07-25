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25.07.2017 17:30

Встречи у патефона в Мурманской областной научной библиотеке

В прошедшие выходные мурманчане старшего поколения стали участниками необычного музыкального вечера в областной научной библиотеке. Они услышали записи на патефонных пластинках, узнали об истории шеллачных и виниловых дисков. 

Специалист отдела библиотечного обслуживания Ольга Плюснина рассказала об истории звукозаписи и познакомила с экспонатами интерактивной выставки «По волне моей памяти». Многие звучавшие  песни были знакомы  участникам встречи, они с радостью узнавали мелодии, и с удовольствием подпевали им.   
Во второй части вечера состоялся настоящий концерт фортепианной музыки. В исполнении талантливого молодого музыканта, студентки Петрозаводской государственной консерватории Анны Мень, прозвучали произведения Баха, Рахманинова, Свиридова, Балакирева. 
Настоящим подарком слушателям стало исполнение попури из песен военных лет и песен советских композиторов. Каждая мелодия, которую  исполняла Анна, была знакома и любима слушателями. Весь зал пел дорогие сердцу песни и благодарил  исполнительницу горячими аплодисментами.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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