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25.07.2017 13:53

В Белом море почтили память соловецких юнг

Сегодня в назначенной точке Белого моря состоялась церемония отдания воинских почестей юнгам, погибшим в Великой Отечественной войне.

В церемонии приняли участие командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, ветераны школы соловецких юнг и юнармейцы из Архангельской и Мурманской областей.
Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов с борта тральщика Северного флота «Соловецкий юнга» поздравил ветеранов, следующих на теплоходе «Александр Шабалин» к месту проведения торжественных мероприятий, с 75-летием образования Соловецкой школы юнг.
Затем тральщик «Соловецкий юнга», теплоход «Александр Шабалин» и малые противолодочные корабли Беломорской военно-морской базы Северного флота «Онега» и «Нарьян-Мар» перестроились для церемонии возложения венков и цветов на воду.
Малые противолодочные корабли в память юнгам, погибшим в Великой Отечественной войне, произвели салют из артиллерийских установок.
По завершению церемонии, корабли Северного флота и теплоход «Александр Шабалин» взяли курс к Соловецким островам, где сегодня начнутся торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Соловецкой школы юнг – первой школы юнг Военно-морского флота СССР.
В сороковые годы прошлого века выпускниками школы юнг стали более четырех тысяч подростков из разных концов страны. Большинство из них после года учебы на Соловках отправлялись на фронт. 14-16-летние мальчишки служили на кораблях Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов. Сегодня в торжественных мероприятиях на Соловецких островах примут участие юнги из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Карелии, Свердловской, Пермской областей и даже из Латвии. На архипелаге состоится митинг памяти и церемония возложения цветов к обелиску соловецким юнгам, а также закладка «Рощи памяти соловецких юнг».

Пресс-служба Северного флота
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