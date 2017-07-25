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25.07.2017 16:30

Передвижная детская библиотека провела для ребят летний праздник в Ревде

22 июля передвижная детская библиотека побывала в Ревде в гостях у ребят из детского оздоровительного лагеря.

Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки представили летнюю познавательно-развлекательную программу.  
Вместе с клоунами Клепой и Капитошкой юные жители поселка отправились на волшебном паровозике «Букашка» в удивительную страну детских игр и сказок. Ребята приняли участие в танцевальном батле, веселых эстафетах и играх, вспоминали сказки и разгадывали загадки.  

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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