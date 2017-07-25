Подозрительное тикание стало причиной сбора тревожных служб в центре Мурманска

Елена Белкина.



В 11.45 из сортировочного цеха " Почты России" на улице Привокзальной поступил звонок в УМВД России по Мурманской области. Сотрудники почты обратили внимание на посылку, из которой доносилось тикание. На место выехали все спасательные службы, включая кинологов с собакой для поиска взрывчатки. На время проведения работ сотрудники цеха были эвакуированы, выставлено оцепление. Взрывотехники Росгвардии обследовали посылку и затем вскрыли ее. Внутри они обнаружили механическую машинку для стрижки волос, которая включилась самостоятельно. Адресат, которому она предназначалась, пояснил, что работает парикмахером и подтвердил, что действительно заказывал машинку.