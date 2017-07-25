Капитальный ремонт стационара радиологического отделения областного онкодиспансера должен быть закончен к ноябрю этого года

Елена Белкина.

Сегодня - это один из самых важных объектов государственной региональной программы "Развитие здравоохранения", который находится под постоянным контролем областного правительства. Средства в бюджете - почти 40 миллионов рублей - были заложены еще в прошлом году, начало работ затянулось из-за введения российским минстроем новых правил для капитального ремонта. В радиологическом отделении диспансера его не было с момента постройки - с 94 года. Приходится полностью менять инженерные коммуникации, монтировать новые системы вентиляции, отопления, электрические сети.

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "Работы очень сложные, технические системы в очень плохом состоянии, но на сегодняшний момент выделенных средств достаточно, подрядчики определены, профессиональные люди контролируют ход выполнения работ. Мы обречены на успех, у нас нет другого варианта, мы эти работы должны выполнить и закончить в срок".

К концу года отделение, рассчитанное на 60 пациентов, должно быть не только отремонтировано, но и оснащено мебелью и необходимым инвентарем. График подрядчиков, понимающих социальную значимость объекта, согласован с медиками. Лечебный процесс не нарушается и не останавливается ни на минуту. Судебный процесс не нарушается и не останавливается ни на минуту.

Главный врач ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" Дмитрий Коваленко: "Ремонт не будет затруднять, потому что все больные будут переведены на базы других лечебных подразделений и лечебный процесс прерываться не будет. Радиология будет ремонтироваться определенными блоками с тем, чтобы процесс лечения не нарушался, технологическая цепочка лечения больного не нарушалась. Начиная со следующей недели мы планируем перевод уже непосредственно больных и докторов на другие площади с тем, чтобы начать основную фазу ремонта".





