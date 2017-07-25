Опасная находка на дне Семеновского озера. В областном центре идет подготовка к утилизации снаряда времен войны

Алексей Котович.

С утра на Семеновском озере в Мурманске работали водолазы Северного флота. Напомним, в субботу в воде, в нескольких метрах от "Домика моржей", любителем зимнего плавания был обнаружен предмет, очертаниями напоминающий авиационную бомбу. К этому часу информация подтвердилась - опасная находка лежит на глубине около 1,5 метра и имеет признаки глубокой коррозии. Эвакуировать ее на безопасный полигон для утилизации не представляется возможным. Рассматривается вариант подрыва снаряда непосредственно в акватории. Мероприятия запланированы на завтра. Решается вопрос об эвакуации жителей из близлежащих домов.

Начальник полиции г. Мурманска Дмитрий Воронин: "Мало ли - окна вылетят от взрывной волны. Мы же не знаем какой там заряд, мы не знаем по классификатору, какая это бомба. Ориентировочно военные нам обещают, что в 12 часов дня они будут готовы к уничтожению этого боеприпаса - прямо здесь на воде. Потому, что вывозить его крайне опасно".