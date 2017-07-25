Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
25.07.2017 13:50

В норвежском Генконсульстве сегодня прокомментировали ситуацию с закрытием визового отдела

Анастасия Ярославская.

С августа все решения по визам и разрешениям на работу и проживание в Королевстве будут принимать только в Москве. Как нам пояснили - речь исключительно об оптимизации. Меньшими ресурсами обещают рассматривать большее количество заявок. Сам процесс их подачи изменится не сильно - сдавать документы и получать их мурманчане будут в визовом центре Заполярья, как большинство до сих пор и делало. Сэкономить теперь, правда, не удастся, помимо визового сбора придется оплатить сбор сервисный и почтовый расходы. До конца технику в самом консульстве пока не понимают, надеются только, что заявителей меньше не станет и что сроки не увеличатся. В Архангельске - он этот путь прошел первым, этого, по крайней мере, не произошло. Что касается дипмиссии - она уже уменьшилась на два дипломата и трех местных сотрудников.
Консул генерального консульства Королевства Норвегия Йорген Холтен Йоргенсен: "Конечно, это грустно, дипмиссия становится чуть меньше, чем было. Приграничное сотрудничество, конечно, продолжается и будет усиливаться, т.е. сокращение визового нашего отдела ни коем образом не отразится на нашем сотрудничестве между нашими 2 странами - в рамках Баренцева региона и прочее. Это все сохраняется и надеемся, будет усиливаться".
Развитием приграничного сотрудничества займется уже новый генконсул - его приезда ждут в конце августа. Ему же, вероятно, придется определятся с новым домом для консульства - срок аренды нынешнего истекает в апреле 2019.
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
80 лет мурманской области
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.66
Евро = 69.47
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.