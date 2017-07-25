В норвежском Генконсульстве сегодня прокомментировали ситуацию с закрытием визового отдела

Анастасия Ярославская.

С августа все решения по визам и разрешениям на работу и проживание в Королевстве будут принимать только в Москве. Как нам пояснили - речь исключительно об оптимизации. Меньшими ресурсами обещают рассматривать большее количество заявок. Сам процесс их подачи изменится не сильно - сдавать документы и получать их мурманчане будут в визовом центре Заполярья, как большинство до сих пор и делало. Сэкономить теперь, правда, не удастся, помимо визового сбора придется оплатить сбор сервисный и почтовый расходы. До конца технику в самом консульстве пока не понимают, надеются только, что заявителей меньше не станет и что сроки не увеличатся. В Архангельске - он этот путь прошел первым, этого, по крайней мере, не произошло. Что касается дипмиссии - она уже уменьшилась на два дипломата и трех местных сотрудников.

Консул генерального консульства Королевства Норвегия Йорген Холтен Йоргенсен: "Конечно, это грустно, дипмиссия становится чуть меньше, чем было. Приграничное сотрудничество, конечно, продолжается и будет усиливаться, т.е. сокращение визового нашего отдела ни коем образом не отразится на нашем сотрудничестве между нашими 2 странами - в рамках Баренцева региона и прочее. Это все сохраняется и надеемся, будет усиливаться".

Развитием приграничного сотрудничества займется уже новый генконсул - его приезда ждут в конце августа. Ему же, вероятно, придется определятся с новым домом для консульства - срок аренды нынешнего истекает в апреле 2019.