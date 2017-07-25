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25.07.2017 13:40

Викторины, песни, пляски. Сегодня в Мурманске открылась третья смена летних лагерей

Яков Осетров.

Сегодня в Мурманске открылась третья смена летних лагерей. Они работают при 6-й и 8-й гимназиях, школе № 18. Детей - 360, и первый праздник смены им подарили артисты областного Дворца культуры им. Кирова. Ведущие программы "Улётное лето" - Карлсон, который живёт на крыше и Баба-Яга с авиаметлой - устроили викторину на знание летающих героев русских сказок, на дискотеке дети пели их песни, плясали под их ритмы. Далее в программе: День танца, конкурсы уличных рисунков, игра- путешествие к юбилею Дворца.
Ведущий методист областного Дворца культуры и народного творчества им. Кирова Александра Хаверева: "Также не останавливаются путешествия в зооуголок, в зимний сад, огромное количество мероприятий, караоке и мастер-классы "По волнам, по морям" - в общем, всё для ребят из летних лагерей, которые остались в Мурманске , чтобы они радовались и для них лето тоже было летом".
Чтобы лето действительно бодрило и радовало, несмотря на весьма умеренное тепло, городская администрация поставила задачу оздоровления детей как одну из важнейших и предусмотрела в своей казне расходы на организацию летнего отдыха мальчишек и девчонок. Благодаря этому доля родительской платы осталась неизменной и в течение нескольких лет составляет по-прежнему 1050 рублей за путёвку. Базой для лагерей в этом году стали 13 школ и гимназий, за весь сезон в них отдохнут 1740 юных горожан.
Директор средней школы №5, г. Мурманск Ирина Ускова: "Такой праздник запомнится им надолго, и хочется, чтобы этот последний летний месяц радовал их погодой, хорошим настроением, новыми друзьями, забавами - как в этом Дворце культуры. Их здесь встречает и Винни-Пух, и Мудрая Сова, и Умное кресло — поэтому, я надеюсь, что у ребят будет красивый праздник в течение целого месяца".
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