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25.07.2017 16:10

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей, мурманчанке назначено 8 лет лишения свободы

Приговором Первомайского районного суда г. Мурманска от 21.07.2017 женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В судебном заседании установлено, что она в марте 2017 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в одной из квартир в г. Мурманске, в ходе ссоры и возникшей на почве ревности и личных неприязненных отношений, умышленно нанесла в область головы, туловища и конечностей потерпевшей не менее одиннадцати травматических воздействий кулаками обеих рук и обутыми ногами. Кроме того, умышленно нанесла в область головы не менее двадцати пяти ударов инструментом для колки льда (ледорубом), используя его в качестве оружия.
В результате умышленных, преступных действий, потерпевшей причинены многочисленные раны головы, повлекшие ее смерть.
В судебном заседании подсудимая вину признала полностью, пояснила, что не хотела убивать потерпевшую. При изучении личности подсудимой установлено, что она ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась, имеет образование 7 классов, не работает, состоит на учете в МОНД с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя», регистрации не имеет.
Суд, учтя обстоятельства совершенного преступления, его общественную опасность, тяжесть, признание подсудимой своей вины, назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.


Прокуратура Мурманской области
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