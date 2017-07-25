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25.07.2017 15:50

В Мурманской области продолжаются традиционный месячник безопасности на водных объектах и акция «Вода - безопасная территория»

В рамках работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гибели людей на водных объектах инспекторы «водных дорог» проводят как контрольно-надзорные мероприятия, так и ведут широкую пропагандистскую деятельность среди северян и гостей заполярного края.

Причем профилактические встречи  и беседы проходят не только на водоемах и местах массового отдыха населения у водных объектов, но и непосредственно на предприятиях и организациях.
К примеру, представители инспекторского отделения города Мурманск прочитали тематические лекции работникам и сотрудникам различных учреждений и ведомств, расположенных в областном центре и ряде муниципалитетов.  
Впрочем, на особом внимании представителей экстренного ведомства детские образовательные учреждения. Ведь, именно для детей вода представляет наибольшую опасность. Потому инспекторы «водных дорог» регулярно приходят в гости к ребятам, читают им тематические лекции, проводят практические занятие, раздают памятки.
Главная задача – донести правила безопасности до юных северян. Ведь, во время школьных каникул у ребят остается много свободного времени, и так важно привить им культуру безопасности, чтобы ребенок знал, как вести себя правильно и что делать, чтобы не произошло непредвиденных ситуаций. Потому им и необходимо постоянно объяснять и напоминать, что рисковать своей жизнью ни в коем случае нельзя.
Об этом и многом другом рассказывают ребятам представители Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области. К примеру, в Печенгском районе. Здесь государственные инспекторы по маломерным судам инспекторского участка п. Никель напомнили воспитанникам детских оздоровительных лагерей о правилах поведения на воде;  наглядно продемонстрировали, как правильно пользоваться спасательными средствами и оказывать первую помощь; объяснили алгоритм действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.


Главное управление МЧС России по Мурманской области
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